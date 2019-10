Inter i Juventus su nam večeras na Giuseppe Meazzi priuštili istinski fudbalski spektakl, koji je završen pobjedom gostiju iz Torina od 2:1.

Foto: 24sata.info

Gosti iz Torina nisu mogli ni poželjeti bolje otvaranje ovog 200. ligaškog derbija Italije, pošto su već od 4. minute imali prednost.



Tada je Miralem Pjanić fantastično proigrao Paola Dybalu, koji je lijepim i snažnim udarcem matirao Samira Handanovića za 0:1 vodstvo Juventusa.



To je dodatno doprinjelo da gledamo otvorenu igru s obje strane, a Inter nije predugo čekao na poravnanje.



Nakon igranja rukom Matthijsa de Ligta u 17. minuti, sudija Gianluca Rocchi je pokazao na bijelu tačku uz konsultaciju VAR tehnologije.



Siguran realizator najstrožije kazne bio je Lautaro Martinez, koji je vratio stvari na početak. Bilo je to 1:1.



U međuvremenu je i Cristiano Ronaldo pogodio prečku, a Portugalac je imao još nekoliko prilika do kraja poluvremena.



I nastavak utakmice nam je ponudio odličan fudbal, a odluka o pobjedniku pada u 80. minuti.



Tada je loptu do Gonzala Higuaina proturio Rodrigo Bentancur, a iskusni napadač Stare dame je pospremio loptu u mrežu Nerazzurra za 2:1 i veliku radost gostiju.



Vecino je u 86. minuti imao veliku priliku za Inter, ali ga je sjajno zaustavio Szcezsny.



Do kraja je ostalo nepromijenjeno, pa je Juve stigao do nova tri boda, s kojim je od večerašnjeg protivnika preuzeo vrh tabele.



Juve nakon sedam kola ima 19, a Inter 18 bodova.



INTER – JUVENTUS 1:2 (Lautaro Martinez 18'(p) / Dybala 4’, Higuain 80’)





(SCsport)