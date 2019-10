U 7. kolu Serije A fudbaleri Milana su kao gosti u veoma uzbudljivoj utakmici pobijedili Genou rezultatom 1:2.

Foto: Agencije

Domaći sastav je bio mnogo bolji rival u prvom dijelu, propustio je nekoliko dobrih šansi, a do vodstva je stigao u 41. minuti. Lasse Schone je iz slobodnog udarca iznenadio Pepa Reinu sa 30 metara, nakon slabe intervencije Španca i Genoa je nakon prvog poluvremena vodila sa 1:0.



Ipak, u nastavku su Rossoneri stigli do ekspresnog preokreta. Prvo je Theo Hernandez u 52. minuti poravnao na 1:1 nakon sjanog solo prodora, a samo pet minuta kasnije dosuđen je penal za Milan, a zbog igranja rukom crveni karton je dobio Davide Biraschi.



Odgovornost je preuzeo Franck Kessie i sigurno je pogodio sa bijele tačke za 1:2.



Genoa je pokušala do kraja doći do boda, a tračak nade vratilo im je isključenje Davidea Calabrije zbog drugog žutog kartona u 79. minuti.



U 91. minuti dosuđen je sumnjiv penal za Genou, ali je Pep Reina odbranio udarac Lassea Schonea i od tragičara je postao junak.



Do kraja je ostalo 0:1 i Marco Giampaolo se zasada spasio otkaza na klupi Milana.

