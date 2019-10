Još četiri utakmice 8. kola engleske Premier lige odigrane su danas popodne, a u centru pažnje je bio duel Liverpoola i Leicestera na Anfieldu.

Foto: Agencije

Liverpool je stigao i do osme pobjede, ali ona je obezbijeđena tek u posljednjim sekundama ove utakmice.



Mane je Redse doveo u vodstvo u 40. minuti, ali u nastavku Lisice preko Maddisona dolaze do poravnanja. Bilo je to deset minuta prije kraja.



Kada se činilo da će Leicester postati prvi tim koji će ostati neporažen ove sezone protiv ekipe Jurgena Kloppa, dosuđen je jedanaesterac za domaće u 95. minuti.



Odgovornost je preuzeo James Milner, koji je pogodio za 2:1 i radost domaćih navijača.



Briljirala je danas Aston Villa, koja je potpuno potopila Norwich na gostovanju sa 5:1.



Vila je povela s dva pogotka Wesleyja u 14. i 30. minuti, a isti igrač je promašio penal u finišu poluvremena, te propustio priliku da dođe do hat-tricka.



U nastavku su mrežu Kanarinaca tresli i Grealish, Hourihane i Luiz, a počasni gol za domaće je u samom finišu postigao Drmić.



Mario Vrančić je ovu utakmicu pratio s tribina, a u posljednje vrijeme ponovo ima problema s povredom lista.



Burnley je pogotkom Hendricka na Turf Mooreu nadigrao Everton, dok su Watford i Sheffield remizirali bez golova, a Muhamed Bešić nije ulazio u igru.



(SCsport)