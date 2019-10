Portugalac Cristiano Ronaldo u intervjuu za SPORTbible pričao je o karijeri, životu i svom biznisu koji jako dobro napreduje.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Napadaču Juventusa na prvom mjestu je uspjeh.



“Nisam lud čovjek. Nisam opsjednut treningom, već uspjehom, što su dvije totalno različite stvari”, rekao je Portugalac na početku razgovora, a onda dodao:



“I dalje volim nogomet. Volim iznova zabavljati ljude koji me vole i uvijek očekuju od mene nešto novo i više. To nema veze s godinama, već s mentalitetom. Posljednjih pet godina sam počeo baviti i stvarima koje nisu usko vezane uz nogomet i mogu vam reći da uživam i u tome. Ko zna što će se dogoditi za godinu ili dvije.”



Ronaldo ima lanac restorana i hotela, svoju modnu marku i posebno dizajnirane slušalice, a tu ne misli stati. Zarađuje ogroman novac i izvan nogometa. Neki ga kritiziraju da kopira Davida Beckhama, Michaela Jordana i druge sportaše koji su razvili biznis nakon karijera.



“Ne želim nikoga kopirati, mogu samo naučiti nešto od uspješnih sportaša i to napraviti na svoj način. Svi uspješni ljudi imaju jednu zajedničku crtu, a to je radna etika”, dodao je Ronaldo.





(24sata.info)