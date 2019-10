Britanski mediji osvrnuli su se u srijedu na sinoćnju utakmicu 2. kola Lige prvaka između Manchester Cityja i Dinama koju je engleski prvak dobio 2-0 pogocima Raheema Sterlinga i Phila Fodena.

Foto: Reuters / 24sata.info

"Raheem Sterling je ušao u igru s klupe i donio iskru koja je osigurala Cityju da dođe do teške, ali zaslužene pobjede", piše "Daily Mail" iznoseći, međutim, oštru kritiku sustava natjecanja Lige prvaka koji omogućuje nastup slabijim momčadima.



"Ono što pokazuje slabost turnira je činjenica da je Dinamo, koji je osvojio 13 od zadnjih 14 naslova hrvatskog prvaka, uspio osvojiti samo četiri boda u Ligi prvaka do ove sezone. Takvi klubovi se pojave, uglavnom izgube, prihvate to, sretno uzmu novac i nadaju se da će naći dobrog kupca za bilo kojeg mladog igrača kojeg imaju. Jedini kreativni doprinos značaju ove utakmice došao je s južne tribine iza natpisa 'Purgeri'. Navijači Cityja nisu proizvodili buku", piše "Daily Mail".



"The Sun" dodaje kako je Dinamo došao u Manchester s činjenicom da je u 12 zadnjih gostovanja u Ligi prvaka izgubio i da su znali da će s ovim gostovanjem sada postaviti novi rekord, prenosi Hina.



"The Telegraph" pak navodi kako je Manchester City imao posjed lopte 81 posto te da je imao i 20 udaraca prema golu i deset kornera, ali unatoč tome treba pohvaliti Dinamo na "čvrstoj i tvrdo odigranoj obrani zahvaljujući kojoj je City dugo bio bez gola, mnogo dulje nego što su očekivali".



"The Guardian" također ističe dominaciju Manchester Cityja, no piše kako je Dinamo do Sterlingovog gola blokirao engleskog prvaka, a BBC Dinamov otpor naziva "tvrdoglavim".



(24sata.info)