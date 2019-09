Rimski timovi su danas bili odlični u susretima 6. kola italijanske Serije A.

Roma je uspjela da ostvari veoma bitnu pobjedu protiv Leccea u gostima i da na taj način uhvati priključak sa vodećim timovima prvenstva.



Jedini gol na utakmici postigao je Edin Džeko u 56. minutu. Bila je to lijepa akcija Vučice, Mkhtiryan je odlično centrirao, a Dijamant rutinski glavom pogodio mrežu domaćih i donio novi trijumf Romi.



Aleksandar Kolarov je u 80. minutu mogao da potvrdi pobjedu gostiju, ali je promašio penal.



Lazio je na svom terenu bio bolji od Genoe, bilo je i više nego ubjedljivih 4:0 (2:0).



Sergej Milinković.-Savićje već u 7. minutu pokazao da je u dobroj formi, postigao je gol nakon dodavanja Immobilea, a prethodno je osvojio loptu na sredini terena čime je stvorio šansu svom timu.



Do kraja prvog poluvremena ponovo je kapitulirala ekipa Genoe. Stefan Radu je sa ivice kaznenog prostora uspio postići novi gol, sjajan je to bio šut rumunskog fudbalera za velikih 2:0. U 59. minutu je sve bilo rešeno. Milinković-Savić je poslao fenomenalan pas ka Caicedu koji je zaobišao golmana i postigao gol za 3:0.



Konačnih 4:0 postavlja Immobile u 78. minutu. Senad Lulić odigrao je cijeli meč za Lazio.



U duelu Udinesea i Bologne domaći su slavili sa 1:0, a jedini gol postigao je Stefano Okaka u 27. minutu.

