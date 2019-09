Nakon šest kola na vrhu tabele portugalskog nogometnog prvenstva iznenađujuće se nalazi bivši drugoligaš Famalicao s bodom više od velikana Benfice i Porta, dok je lisabonski Sporting tek sedmi.

Portugalska sportska javnost je šoku. Svi se pitaju kako je moguće da je klub koji je prije samo deset godina bio petoligaš, a u elitnom razredu portugalskog nogometa posljednji put je igrao prije 25 godina, u ovom trenutku vodeća ekipa Lige NOS, prenosi Hina.



Koja je njegova tajna? Odgovor se možda skriva u činjenici da je arhitekt ekipe najmoćniji menadžer na svijetu Jorge Mendes, a čekovna knjižica je u rukama izraelskog milijardera Idana Ofera.



"Čak ni u svojim najluđim snovima nikada nisam zamišljao da jednog dana možemo biti na vrhu ljestvice," kazao je Ramiro Carvalho, koji već 40 godina prati klub.



Leteći uspon Famalicao je počeo u junu prošle godine kada je izraelski naftni magnat Idan Ofer prihvatio izazov koji mu je predložio njegov prijatelj Jorge Mendes.



Milijarder, vlasnik trećine Atletico Madrida, odlučio je uložiti u klub iz industrijskog grada od 130.000 stanovnika, koji se nalazi tridesetak kilometara od Porta, i to u trenutku dok je bio na 14. mjestu druge lige. Prvo je kupio 51 posto dionica, a sada u rukama ima 85 posto dionica.



Godinu dana kasnije Famalicao je izborio povratak u elitu nakon 25 godina čekanja, a trenutno se nalazi i na prvom mjestu. Sve to s proračunom od 7.5 miliona eura, deset puta manje nego što primjera radi ima Sporting iz Lisabona.



Samo su četiri igrača u trenutnom sastavu tamo bila i lani, dok je ovoga ljeta u svlačionicu stiglo čak 18 novih imena. Mendes je na stadion Municipal 22 de Junho Vila Nova 'parkirao' niz svojih igrača, iz Benfice je na posudbu stigao napadač Diogo Goncalves, iz Brage Fabio Martins koji je zabio već četiri gola, iz Atletico Madrida je došao urugvajski veznjak Nicolas Schiappacasse, a iz Wolverhamptona defanzivac Roderick Miranda.



Ekipu vodi 48-godišnji Joao Pedro Sousa, kojem je ovo prvi samostalni trenerski posao, a do sada je bio pomoćni trener u Evertonu, Hull Cityju, Watfordu, Olympiacosu i Sportingu. Prema procjenama Transfermarkta, tržišna vrijednost momčadi skočila je s devet na 21 milion eura.



"Famalicao ima poseban odnos s Mendesom," potvrdio je generalni direktor kluba Miguel Ribeiro u razgovoru za portugalski tjednik Expresso.



Zanimljivo, Mendes je svoj projekt želio započeti u Rio Aveu, ali su ga u klubu odbili pa je sreću potražio u Famalicaou.



"Svjesni smo Mendesove važnosti, bez njega Famalicao ne bi mogao privući sve ove igrače", smatra navijač Francisco Fontao.



U posljednjem kolu Famalicao je u Lisabonu pobijedio Sporting sa 2-1 i gotovo preko noći oko kluba se stvorila euforija. No, trener Sousa želi držati noge na zemlji.



"Uopće ne razmišljamo o Europi, cilj nam je zadržati prvoligaški status," poručio je.





