Hrvatski fudbaler Mario Mandžukić odbio je da pređe iz Juventusa u katarski Al-Rayyan, jer je dobio ponude da u januaru pojača redove Manchester Uniteda ili West Ham Uniteda.

Mario Mandžukić / 24sata.info

Iskusni 33-godišnji napadač više nije potreban u Torinu od dolaska trenera Maurizija Sarrija pa je vodio pregovore s Al-Rayyanom, koji su stigli do završne faze. No, italijanski mediji navode da je Mandžukić, ipak, odbio zaradu od sedam miliona eura godišnje kako bi nastavio igrati na najvišem nivou.



Mnogi izvori tvrde da Mandžukić ima ozbiljnu ponudu od Manchester Uniteda da u januaru dođe na Old Trafford, a sada su se pojavile špekulacije kako se u borbu za napadača uključio i West Ham. Glavni adut u ponudi “čekićara“ je to što su mu ponudili saradnju uz garantovanu minutažu. Juventus bi se zadovoljio s obeštećenjem od deset miliona eura za iskusnog fudbalera.



Mandžukić je karijeru počeo u Marsoniji, a zatim je igrao za Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern Minhen i Atletico Madrid iz kojeg je 2015. godine prešao u Juventus. Za “staru damu“ je odigrao 162 takmičarske utakmice i postigao 44 gola. U dresu reprezentacije Hrvatske od koje se oprostio prošlog ljeta nakon osvojenog svjetskog srebra upisao je 89 nastupa uz 33 pogotka.





(AA)