Predsjednik NK Široki Brijeg i gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević najavio je održavanje skupštine kluba u listopada te dodao kako on nema namjeru kandirati se za novi mandat.

Foto: FENA - 24sata.info

Po njegovim riječima, sazvao je konferenciju na novinare jer je u izravnom kontaktu s predstavnicima medija želio iznijeti informacije o trenutnoj situaciji na Pecari.

- Istina da situacija u klubu nije sjajna. Stvorila se psihoza i nervoza, ali evo, nakon utakmice sinoć, da su se prethodne utakmice malo bolje složile, bilo bi to dobro. Sve se nešto šuška, a nitko od vas nije tražio mišljenja iz kluba. Svašta se čuje, ali to su paušalne konstrukcije koje samo štete klubu - kazao je Kraljević.

- Iako sam u ostavci, nemam pravo reći da me klub ne zanima i da neću sudjelovati. Ja ne mogu izbjeći klub kakve god da se promjene dogode. Ja moram obnašati tu svoju funkciju. Tu je pedesetak ljudi koji primaju plaću i prema njima treba biti korektan. Treba biti korektan i prema navijačima koji prate klub unatoč nekoliko loših rezultata - dodao je.

Bez obzira na situaciji u klubu, Kraljević je kazao kako se moraju imati visoke ambicije te da se nitko ne smije igrati s ugledom Nogometnog kluba Široki Brijeg.

- Tako smo to postavili i ove godine, ali problem je financiranje. To je bio problem i prije par godina kad su se ljudi bojali da to ne bi netko preuzeo. Danas je klub u solidnom financijskom stanju iako nije lako - istaknuo je.

Govoreći o transparentnosti i o medijskim špekulacijama o izvlačenju novca iz kluba, Kraljević je kazao kako su ti navodi netočni, paušalni i da samo štete klubu.

- Treba stvoriti dobru klimu oko kluba pa ćemo dobiti i sponzore koji će se onda lakše odlučiti za investiranje - poručio je Kraljević te je najavio da će organizirati večer gospodarstvenika kako bi što više njih privukli u klub.

Kraljević je za listopad najavio skupštinu kluba na kojoj će se birati novo rukovodstvo.

- Ja osobno nemam ambicija da budem predsjednik kluba, ali bih volio i treba sve uraditi da se izaberu stručni ljudi koji će voditi ovaj klub. (...) Vrata su širom otvorena za promjene. Nikome nećemo smetati da uđe u klub, ako on to želi. Ali treba izabrati ljude koji mogu donijeti plaće - kazao je Kraljević.

( FENA)