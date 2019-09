Zvijezda Juventusa Cristiano Ronaldo propustit će narednu utakmicu Stare dame protiv Brescije.

Foto: Facebook

Portugalac je u prošlom meču Juventusa doživio povredu mišića noge i činilo se da neće morati da preskoči neki duel, no to će biti slučaj sutra na gostovanju Juventusa.



"Kod Ronalda je jučer bilo zamora mišića, ali to je normalno nakon tri utakmice u sedam dana. Vidjet ćemo da li ćemo morati nekoga odmoriti", izjavio je danas Sarri.



Utakmica Brescia - Juventus se igra na stadionu Rigamonti, sutra od 21:00 sati.





(24sata.info)