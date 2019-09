Nekadašnji nogometaš Barcelone i aktuelni trener katarskog Al Sadda, Xavi Hernandez, izrazio je želju da u budućnosti bude trener Katalonaca.

Foto: 24sata.info

"Ne krijem to, moj cilj je da se vratim u Evropu, u Barcelonu. To je moj izazov, ali još uvijek učim u trenutnom projektu i uživam u tome. Ideja je da budem u Barceloni, kao što sam bio kao igrač. Treniranje ovakvog tima bi bila privilegija, a za mane bi još veća privilegija bio povratak u Barcelonu", izjavio je Xavi, prenosi Klix.



Iako mu je želja španska La Liga, nekada sjajni veznjak ne bi imao ništa protiv odlaska u Premiership.



"Ko ne voli Premiership? Nogometna atmosfera, ispunjeni stadioni i igrači koji igraju su izvanredni. Da mogu birati, naravno da bih odabrao veliki tim, Manchester United ili City, Chelsea, Arsenal ili Tottenham. Menadžeri Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino i Unai Emery rade sjajan posao", rekao je Španac.



Potom je govorio o aktuelnom menadžeru Građana, svom bivšem treneru Pepu Guardioli.



"Guardiola je najbolji trener na svijetu, a ja sam početnik. Mogli smo se porediti kao igrači, ali sada ne. Zaljubljen sam u Pepov nogomet. Sad kad sam trener, vidim različite metodologije. Možete pobjeđivati igrajući na različite načine, ali ja volim Pepov način. Pratim Premiership i sviđa mi se. Pep je referenca za mene, bio je kao igrač jer je igrao na istoj poziciji, proveli smo zajedno tri godine kao saigrači, a bio mi je i trener četiri fantastične godine. Briljantan je, zahtjevan, strastven, opsesivan, zbog toga mu tako dobro ide. Sve se to prenosi na nogomet. Mnogo sam naučio i uživao uz njega", završio je Xavi.





