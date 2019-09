Završen je veliki beogradski derbi Partizana i Crvene zvezde, koji nije baš oduševio gledaoce.

Foto: Agencije

Ipak, na kraju je Partizan u samom finišu stigao do pobjede od 2:0, a heroj crno-bijelog dijela Beograda je Seydouba Soumah.



Partizan je bio bolji protivnik tokom cijelog susreta, Zvezda nije uspijevala ozbiljnije zaprijetiti, ali nije ni Partizan imao mnogo zrelih prilika.



Na kraju se ipak može reći da je zasluženo slavio, a meč je prelomio Soumah svojom golčinom u 83. minuti, kada je raspalio po lopti sa 20-ak pogodio rašlje gola Zvezde.



On je ovaj gol proslavio pred navijačima Zvezde, popularnim Delijama, a nakon toga je došlo i do koškanja s golmanom gostiju Borjanom…



Tačku na ovu utakmicu je u nadoknadi stavio Zoran Tošić, koji je pogodio za 2:0, a bio je to njegov prvi gol u karijeri u vječitim derbijima.







(SCsport)