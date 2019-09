Nakon fenomenalne predstave protiv Atalante u Ligi prvaka, zagrebački Dinamo je u potpunosti razočarao u 9. kolu HNL-a. Gostovao je kod posljednjeg Varaždina koji nije imao nijednu pobjedu, a upisao je poraz 1:0.

Devet igrača zamijenio je Nenad Bjelica u odnosu na spomenutu pobjedu protiv Atalante. Igrači se nisu iskazali, pošteno su se napromašivali i Varaždin je pobijedio. Od prve minute igrali su jučer Amer Gojak i Izet Hajrović…



Nakon meča, Bjelica je bio bijesan:



“Nemam objašnjenja. Svi misle da trebaju igrati svaku utakmicu pa i u Europi. Uvijek kada to misle i na poziciji na kojoj žele. Pa menadžeri zivkaju novinare, pa menadžeri zivkaju mene i pokušavaju doći do beneficija. Kod Nenada Bjelice nema beneficija, jedino mjerilo je teren. Ovi koji bi igrali najveće utakmice, iako je svaka utakmica za mene najveća, danas su jako malo pokazali, a to je mjerilo za ono što dolazi u budućnosti. Malo će njih dobiti šansu u tako bitnim utakmicama.



Sada ću manje rotirati, sada se pojedincima gadi HNL. Ako vam se gadi, nećete igrati ni HNL. Ima momaka u B momčadi koji će dati sve od sebe. Tko ne želi igrati, kome Dinamov dres nije svetinja, taj neće igrati”, odbrusio je Nenad Bjelica.





