Odigrano je svih sedam duela 7. kola Prve lige FBiH, a pobjede su upisali Igman, Čapljina, Goražde i GOŠK.

Foto: SCsport.ba

Jedan od najzanimljivijih susreta odigran je u Bihaću, gdje je Jedinstvu gostovao GOŠK, koji je slavio sa 1:2.



U vodstvo su Gabeljani došli preko Savića u 33. minuti, koji je nakon što se stvorila gužva u kaznenom prostoru loptu poslao u mrežu domaćih.



Jedinstvo se vraća u 50. minuti kada je dosuđen jedanaesterac, a siguran je s bijele tačke bio Anes Nuspahić.



Do pobjede je GOŠK došao dvadeset minuta poslije, kad aje golman domaćih napravio kiks, a iskoristio ga Mašić i pogodio za 1:2.



Radnik iz Hadžića je doživio pravi potop u Čapljini, koja je slavila s ubjedljivih 4:0, dok je Goražde s 5:1 nadigralo Orašje na domaćem terenu.



Igman je u Konjicu nakon sjajnog preokreta savladao ekipu Slavena. Gosti iz Živinica su poveli preko Mirze Musića na samom startu, a u drugom dijelu Igman dolazi do pobjede.



Do poravnanja su stigli u 61. minuti, da bi Čehajić deset minuta poslije deset minuta postavio 2:1.



Travnik je na Piroti ugostio Rudar iz Kaknja, a taj meč je okončan bez golova.



TOŠK iz Tešnja je u Banovićima imao veliki zaostatak od 2:0, ali je golovima Škrijelja i Kitanovića na kraju ipak uspio izvući bod…



Prva liga FBiH, 7. kolo:



Travnik-Rudar 0:0

Igman-Slaven 2:1

Čapljina-Radnik 4:0

Goražde-Orašje 5:1

Jedinstvo-GOŠK 1:2

Metalleghe BSI-Bratstvo 0:0

Budućnost-TOŠK 2:2



(SCsport)