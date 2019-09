Jedan od najuglednijih svjetskih dnevnih listova, engleski The Times, pod oznakom “ekskluzivno” otkrio je veliki skandal u engleskom fudbalu.

Foto: Gulliver

Ono što su otkrili novinari ovog lista opisali su kao “najgori primjer nedopuštenog ponašanja jednog kluba prema drugom u historiji Premiershipa”.



The Times piše kako je tačno šest godina, u septembru 2013. godine, Liverpool vansudskom nagodbom platio Manchester Cityju milion funti nakon što je otkriveno da su Redsi konkurentima hakovali sistem skauting službe službe.



The Times otkriva da je “počinitelj otkriven nakon što je City angažovao stručnjake za kompjutersku kontrašpijunažu”.



Zanimljivo je što je do nagodbe došlo godinu nakon što su tri Cityjeva skauta prešla u Liverpool. Dave Fallows, koji je sada glavni skaut Redsa, Julian Ward, koji je bio skaut Liverpoola za Španiju i Portugal, i Michael Edwards, koji je sada Liverpoolov sportski direktor, više stotina puta neovlašteno su ulazili u Cityjev sistem Scout7.



Nagodba između prošlosezonski konkurenata u utrci za šampionsku titulu postignuta pod uvjetom da ni Liverpool ni optuženi pojedinci zaposleni u tom klubu javno ne priznaju odgovornost ili krivnju za protuzakonite radnje i da slučaj ne dođe do suda.





