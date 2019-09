Veličanstvena noć za Dinamo, koji je na Maksimiru na furiozan način otvorio ovosezonsku grupnu fazu Lige prvaka.

Modri su sa 4:0 potopili Atalantu na svom stadionu i tako najavili borbu za prolazak u nokaut fazu ovog elitnog klupskog takmičenja.



“Vidjeli smo jednu ekipu koja igra neobičan nogomet, otkad sam ja tu nikad se nismo susreli s ovakom ekipom. Malo smo se prilagodili tome. Procijenili smo da moramo u defanzivi biti apsolutno perfektni i da ćemo onda doći do šansi. Tako je i bilo, u prvom poluvremenu nismo im dali nijednu opasnu situaciju, taj dio je bio perfektan. Sve što smo taktički htjeli odraditi smo odradili. Nekad u trbuhu dobijete osjećaj da trebate to napraviti”, rekao je strateg Dinama Nenad Bjelica.



Rekao je kako je od početka imao osjećaj da će njegov tim slaviti.



“Od prvog trenutka kad sam vidio Atalantu kako igra imao sam osjećaj da moram tako psotaviti ekipu, htio sam pritisak na njihove vezne igrače. Bilo smo opasni i znali smo da ćemo doći do svojih šansi. Oni sigurno nisu očekivali da ćemo mi promijeniti postavke igre jer nismo nikad igrali ovako”, kaže ushićeni Bjelica te dodaje da je bio siguran da će njegov tim slaviti.



“Ali nismo nikad igrali ni protiv protivnika koji igra kao oni i trebalo je hrabrosti da promijenimo sustav koji nam je dosad sjajno funkcionirao. Nisam mogao biti iskren prije utakmice, ali ja sam bio siguran da ćemo ih pobijediti.”



Otkrio je i kako je strijelac hat-tricka na večerašnjem meču Oršić imao poseban zadatak.



“Htjeli smo da Mislav bude iza leđa obrane, da ulazi tamo gdje ga Italijani ne očekuju. On je samo pokazao ono što on je, zato i je reprezentativac.”



Za kraj je istakao i jednog fudbalera čiji je sjajan nastup prošao pomalo nezapaženo.



“Istakao bih Dinu Perića od kojeg nitko nije puno očekivao, a on se prometnuo u sjajnog stopera. Vjerujem da će on u budućnosti biti jako bitan za nas.”



Mislav Oršić, junak utakmice i strijelac hat-tricka za Dinamo je istakao kako je ovo najbolja utakmica Modrih u posljednje dvije godine.



“Ne znam što bih pametno rekao nakon ovakve utakmice, svi smo sretni zbog rezultata. Ovo je naša najbolja utakmica koju smo odigrali u dvije godine i sad smo u dobroj poziciji za plasman u drugi krug.”



Komentarisao je i svoj nastup.



“Sretan sam zbog moja tri gola, ali momčad je odradila perfektan posao, svi smo znali što trebamo raditi. Promijenili smo formaciju i iznenadili ih, a sve je na kraju dobro prošlo. Pokazali smo da možemo dobro igrati i u Ligi prvaka i sada moramo tako dalje.”





