Odigrana su prva dva meča večerašnjeg programa Lige prvaka, a u oba smo vidjeli podjele bodova.

Foto: Twitter

Sjajnu utakmicu su nam u Pireju pružili Olympiakos i Tottenham, a na kraju je završilo neriješeno 2:2.



Iako se činilo kako će londonski klub odnijeti sva tri boda iz Grčke, domaćin se digao iz mrtvih i stigao do izjednačenja.



Sve je počelo pogotkom Harry Kanea iz penala u 26. minuti, da bi prednost Pijetlova na 0:2 povečao Lucas Moura na asistenciju Bena Daviesa u 38. minuti utakmice.



Ipak, u finišu poluvremena se tim iz Pireja vraća u život, a u 44. minuti je mrežu Llorisa pogodio Podence.



Bolje su domaći i otvorili nastavak susreta, pa su do poravnanja stigli već u 54. minuti preko Valbuene iz penala.



Do kraja su obje ekipe imale po nekoliko prilika da dođu do trijumfa, ali je ostalo neriješeno. Treba napomenuti da je meč odigran u nevjerovatnoj atmosferi, a domaći navijaći su priredili i nevjerovatnu koreografiju.



Tako je bilo i u Brižu, gdje je belgijskom klubu gostovao Galatasaray, samo što u ovom meču nismo vidjeli pogotke.



Nešto su bolji bili domaći, iako je turski tim imao posjed lopte na svojoj strani, ali na kraju je završeno podjelom bodova.





Grupa A:



Club Brugge – Galatasaray 0:0



Grupa B:



Olympiakos – Tottenham 2:2





(SCsport)