Danas je u Gračanici odigrana utakmica u okviru 1/16 finala Kupa BiH između NK Bratstvo i FK Velež. Na kraju, Velež je upisao pobjedu rezultatom 3:2, te tako izborio plasman u 1/8 finala Kupa BiH. Dvostruki strijelac bio je Valmir Berisha, uz ag. Mujačića.

Foto: Arhiv

Rođeni su danas igrali u sljedećem sastavu: Bogdanović, Ćosić, Mrgan, Marques, Urdinov, Hasanović, Ćivić, Kuduzović, Vehabović, Kalezić, Berisha. Na klupi su bili Aličić, Zvonić, Mandžuka, Osmić, Behram, Samardžić i Cvijanović.



Za Bratsvo, kojeg sa klupe predvodi Nikola Nikić, danas su igrali: Mustafić, Mujčić, Alihodžić, Mousa, Jaganjac, Duraković, Sejdić, Adilović, Bajić, Stojanov, Ivković. Na klupi su bili Divković, Kahrimanović, Begović, Jukan, Imamović, Salkić, Mićunović.



Utakmicu su bolje otvorili domaćini koji preko Mujačića dolaze do prednosti već u 3. minuti. Ipak, kako je vrijeme prolazilo, Rođeni su polako preuzimali inicijativu. U 20. minuti smo vidjeli zanimljivu situaciju kada je glavni sudija utakmice, Sabrija Topalović, prvo pokazao na penal, da bi nakon konsultacija sa pomoćnikom promjenio svoju odluku.



U 25. minuti Rođeni su došli do izjednačenja, kada je Mujačić nes(p)retno pogodio vlastitu mrežu. Ubrzo nakon toga, u 32. minuti Berisha pogađa mrežu domaćina za vodatvo Veleža. Do kraja poluvremena Velež je kontrolisao ritam igre, te je bez većih problema prvo poluvrijeme završio u svoju korist.



Početkom drugog poluvremena, kojeg su Rođeni otvorili u istom sastavu, Berisha je imao priliku u 52. minuti da glavom zatrese mrežu, ali je golman Mustafić dobro reagovao. U 58. minuti Rođeni su radili dvostruku izmjenu, umjesto Hasanovića i Vehabovića u igri su ušli oporavljeni Cvijanović i Osmić.



U 63. minuti Valmir Berisha postiže fenomenalan gol lijevom nogom u same rašlje sa 20-ak metara, za vodstvo Veleža 3-1. Ipak, domaćin se vrlo brzo vratio u igru preko Bajića u 65. minuti, te tako smanjio prednost Veleža. Nakon gola je izvršena treća izmjena u timu Veleža, Mandžuka je zamjenio Ćosića.



Do kraja utakmice Bratstvo je pokušavalo da dođe do izjednačenja, ali Rođeni nisu dopustili da domaćin ozbiljnije ugrozi gol Bogdanovića, iako nisu odigrali dobru završnicu. Na kraju utakmice, pobjeda Veleža rezultatom 3:2, kojom su Rođeni izborili plasman u 1/8 finala Kupa BiH.





Rezultati osmine finala nogometnog Kupa Bosna i Hercegovine:



Sloga Ljubuški - Sarajevo 2:4

Olimpik - Radnik 2:1

Krupa - Tuzla City 0:0

Budućnost - Široki Brijeg 1:1

Ljubić - Travnik 1:1

Rudar (P) - Slavija 4:1

Rudar (K) - Čelik 3:0

Alfa Modriča - Zvijezda 09 0:2

Orašje - Borac 0:4

Tekstilac - Željezničar 0:3

Jedinstvo - Mladost 1:2

GOŠK - Radnik 1:1

Kozara - Sloboda 1:1

Zvijezda - Zrinjski 0:4

Bratstvo - Velež 2:3

Skrugić - TOŠK 0:10





