Aktuelni osvajači Kupa BiH, fudbaleri Sarajeva, teže od očekivanog savladali su Ljubuški rezultatom 2:4 u okviru 1/16 finala Kupa BiH. Domaćin je dva puta vodio, ali je Bordo tim u finišu preokrenuo.

Foto: 24sata.info

Ljubuški je u 12. minuti poveo protiv, a strijelac je bio Ivan Buhač. Fudbaler domaće ekipe odlučio se za udarac iskosa sa lijeve strane, a slabo je reagovao i mladi golman Belmin Dizdarević i bilo je to 1:0.



Ipak, u 24. minuti tim sa Koševa je poravnao, a svoj prvijenac u bordo dresu upisao je Đani Salčin za 1:1. Iako je Sarajevo brzo poravnalo, u 27. minuti doživjeli su novi šok.



Nakon jedne dubinske lopte Marko Brkić je uhvatio sjajan volej i zakucao je pod prečku za 2:1.



Do isteka prvog dijela obje ekipe su imale po jednu izrazitu šansu, ali na odmor se otišlo semzacionalnim vodstvom domaćina.



Sarajevo je drugo poluvrijeme počelo nešto angažovanije, a u 55. minuti Handžić je glavom pogodio prečku. Ipak, do kraja su izabranici Husrefa Musemića uspjeli da preokrenu.



Prvo su u 64. minuti izjednačili na 2:2, a strijelac nakon kornera bio je Amer Dupovac. Defanzivac gostiju se najbolje snašao u gužvi koja je nastala na petercu i pospremio je loptu u mrežu.



Da se ne desi senzacija pobriniuo se Guzina koji je u 79. minuti iskoristio lopu reakciju domaćeg golmana i iz blizine je pogodio za 2:3. Plasman Sarajeva u osiminu finala Kupa potvrdio je Aladin Šišić golom u 88. minuti za konačnih 2:4.



Ljubuški – Sarajevo 2:4 (Buhač 12’, Brkić 27’ / Salčin 24’, Dupovac 64’, Guzina 79’, Šišić 88’)





(SCsport)