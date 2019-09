Željezničar je u okviru 1/16 finala Kupa BiH savladao domaći Tekstilac sa 3:0.

Foto: FK Željezničar

U 16. minuti Mujezinović ubacuje, a Zajmović glavom šutira preko gola. Željo je poveo u 22. minuti. Sadiković je šutira iz slobodnog udarca sa 25 metara, lopta je pogodila živi zid i završila u golu domaćih. U 35. minuti bilo je 0:2. Plavi su odigrali lijepu akciju, Mujezinović je u završnici dodao do Ramovića koji iskosa pogađa.



Štilić u 37. minuti šutira, golman domaćih brani. Pred kraj prvog dijela Zarić iskosa šutira preko našeg gola. Na poluvrijeme se otišlo sa 2:0 u našu korist.



Drugi dio otvara pokušaj Štilića iz slobodnog udarca iskosa, ali lopta odlazi preko gola. U 53. minuti Zajmović nakon driblinga šutira lijevom nogam sa vrha kaznenog prostora, lopta odlazi preko gola. Ramović u 58. minuti hvata poluvolej, ali i njegov pokušaj odlazi kraj gola.



Sadiković u 63. minuti šutira sa distance, Pećić brani. Minutu poslije A. Zec šutira lijevom nogom, Pećić ponovo sigurno brani. Dvije minute poslije ponovo A. Zec prijeti kada je Joloviću oduzeo loptu, šutirao, ali golman Tekstilca sigurno hvata.



Mujezinović u 69. minuti dodaje do Zajmovića koji sa deset metara šutira, a Pećić nogom sjajno brani. U 76. minuti Marić snažno šutira sa 20 metara, malo iskosa, i pogađa gornji dio prečke. U 83. minuti bilo je 0:3. Štilić je oboren u kazennom prostoru, a siguran sa 11 metara bio je Asim Zec. U 90. minuti A. Zec šutira sa distance, lopta odlazi preko prečke.



Do kraja se rezultat nije mijenjao.



Narednu utakmicu Željezničar igra u subotu protiv Radnika. Susret na Grbavici počinje u 19:30 sati.





(24sata.info)