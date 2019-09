Portugalska fudbalska zvijezda Cristiano Ronaldo izjavio je kako želi i zaslužuje da osvoji veći broj Zlatnih lopti od Argentinca Lionela Messija.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Ronaldo je gostovao na britanskom TV-kanalu ITV, gdje je odgovarao na pitanje u vezi s Zlatnom loptom (Ballon d'Or), koju je osvojio pet puta, koliko i Messi.



"Messi je ušao u fudbalsku historiju. Ali mislim da do kraja karijere moram osvojiti šest, sedam ili osam, kako bih bio iznad njega. Volio bih to, mislim da to zaslužujem", poručio je Ronaldo.



Na pitanje kakav ima odnos s Messijem, s kojim ga uspoređuju tokom cijele karijere, Ronaldo je odgovorio:



"Nismo prijatelji, ali već 15 godina dijelimo istu scenu. Njegova prisutnost tjerala me je da budem bolji igrač, ali i moja njega."



Ronaldo, koji je u karijeri osvojio pet naslova Lige prvaka te s reprezentacijom Portugala evropski šampionat, za sebe je kazao kako je ovisnik o uspjehu.



"Smatram da to nije loše i mene to motivira", poručio je slavni portugalski fudbaler.





(AA)