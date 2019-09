Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je ekipa naporno radila da bi stigla do Lige prvaka i da nema razoga da se plaši Bayerna iz Minhena.

Foto: 24sata.info

"Srećni smo i zadovoljni što smo ovde. Radili smo naporno od početka juna da bismo došli do cilja, ulaska u Ligu šampiona. Ovo je nešto najlepše što mozete da doživite kao trener, igrač, kao klub. Ako smo neki pritisak imali, bilo ga je u kvalifikacijama, sada ga nema", rekao je Milojević na konferenciji za medije u Minhenu, prenosi Tanjug.



On je rekao da veoma poštuje slavni njemački tim.



"Nama je od početka bilo nebitno s kim ćemo igrati, imam respekt prema svima koji igraju u LŠ. Ono sto bi mi trebalo da uradimo jeste da igramo i uživamo protiv renomiranog protivnika, koji je pretendent na trofej. Mi, s druge strane, prepuštamo ulogu favorita svima, ali se nikog ne plašimo. Daćemo maksimum sutra, a videćemo za koliko će to biti dovoljno", rekao je Milojević.



On je dodao da samo ne može da računa na Milana Rodića, dok su svi ostali spremni i, kako je naveo, svi zaslužuju da budu u startnih 11.



"Ne plaše me skorovi Bajerna u Ligi šampiona dosad. Fenomenalni su, s bogatom istorijom za ceo svetski fudbal. Mi ćemo da damo poslednji atom snage, a posle 90 minuta život ide dalje opet", poručio je Milojević.



Posebno je zahvalio svima iz slavne generacije 1991. na podršci.



"Ja volim istoriju, ali nju treba ostaviti tamo gde jeste. Nema tu mnogo toga igračima da se priča. Dosta je ovaj stadion, protivnik, naši navijači kojih će biti dosta i koji nas prate svuda", zaključio je Milojević.



Utakmica između Bajerna i Crvene zvezde igra se sutra od 21 sat na Alijanc areni u Minhenu.



Kapiten fudbalera Crvene zvezde Marko Marin izjavio je da očekuje spektakl protiv Bajerna u Minhenu i istakao da veruje kako će ekipa napredovati u odnosu na prošlu sezonu u Ligi šampiona.



"Biće pun stadion, nadam se da će biti dosta naših navijača i lep ambijent i za nas. A o njima ne treba trošiti reci. Odličan tim. Nadam se da cemo sutra igrati bolje nego sto smo prosle godine igrali u gostima u Ligi sampiona i napraviti korak više" rekao je Marin na konferenciji za medije.



On je zahvalio kapitenu Bajerna Manuelu Nojeru na lijepim riječima i tome što ga nazvao "srpski Mesi".



"Igrali smo u mladoj reprezentaciji Nemačke zajedno. Lepo je da prati moju karijeru. Popričaćemo se i sutra kad se vidimo pre utakmice", istakao je Marin.





(24sata.info)