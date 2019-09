Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, a večeras je odradila i prvi, lakši trening u sklopu priprema za kvalifikacioni turnir Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Foto: FENA

Turnir će biti odigran od 25. septembra do 1. oktobra u finskom gradu Turku.



Vršilac dužnosti selektora Adin Mulaosmanović, koji na početku priprema ne može računati na sve pozvane igrače, najavio je kako će u Zenici ostati do nedjelje, a da će u Finsku otputovati u ponedjeljak.



- Nažalost, imamo određenih problema na početku, jer pojedini inostrani klubovi nisu željeli pustiti svoje igrače na ove mini pripreme.



Tako će Dino Nuhanović (Wolfsburg, Njemačka), Luka Božičković (Hamburger, Njemačka) i Denis Alijagić (Slavija Prag, Češka), direktno doći u Finsku - napominje Mulaosmanović.



Stomačni virus spriječio je da na vrijeme dođe i Ivan Grgić (Široki Brijeg), ali Mulaosmanović najavljuje kako će on stići već večeras te da će za dva-tri dana početi i trenirati s ekipom.



- Cilj je da prođemo u elitni krug. Mi smo, u devet pripremnih utakmica, imali šest pobjeda i tri neriješena rezultata, tako da se imamo čemu nadati.



Međutim, grupa je vrlo zahtjevna. Finska i Češka su vrlo kvalitetne ekipe, ali i mi imamo svoj kvalitet. Uostalom, mi smo u ovoj grupi, u kojoj je još i Moldavija, nosioci pa se s pravom možemo nadati plasmanu u elitni krug - ističe Mulaosmanović.



On najavljuje kako do turnira neće više igrati kontrolne utakmice, nego će narednih dana samo raditi na poboljšanju i ubrzanju igre, protoku lopte…



Mulaosmanović je za turnir u Finskoj pozvao igrače: Luka Damjanović (Borac), Amar Musić (Željezničar), Mihajlo Jovašević (Sarajevo), Faruk Hodžić (Sarajevo), Muharem Trako (Mladost), Mustafa Šukilović (Radnik), Dario Ćorić (Željezničar), Dejan Popara (Zvijezda 09), Dino Nuhanović (Wolfsburg, Njemačka), Ivan Grgić (Široki Brijeg), Denis Alijagić (Slavija Prag, Češka Republika), Muhamed Šahinović (Sarajevo), Luka Brandić (Osijek, Hrvatska), Ensar Fejzić (Željezničar), Azur Mahmić (Čelik), Petar Šetka (Zrinjski), Luka Božičković (Hamburger, Njemačka), Dženit Hajdarević (Sarajevo), Aleksej Golijanin (Čukarički, Srbija), Džanan Mehičević (Eintracht, Njemačka), Dževid Avdihodžić (Sloboda), Adin Bajrić (Željezničar), Benjamin Ćosić (Sarajevo).





(FENA)