Njemu je, naime, prikazan snimak oca, koji priča o njemu pred Evropsko prvenstvo 2004. godine u Portugalu, koji nikada prije nije vidio.



On je, grcajući u suzama, ponavljao kako nikada nije vidio ove kadrove.



- Nikad nisam vidio ovaj video. Izvini - emotivno je odgovorio Ronaldo nakon što je vidio snimak i počeo plakati.



Uslijedilo je pitanje šta mu je najtužnije kada se sjeti oca.



- To što sam uspio biti broj jedan, a da on ne vidi ništa, da ne vidi kako primam nagrade.



Nikada nije video koliko si veliki postao?



- Ne, nikada. Moja majka je vidjela, moja braća, čak i moj najstariji sin. Ali moj otac nije vidio ništa - odgovorio je Ronaldo dok su mu oči bile pune suza.





