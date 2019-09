Selektor bh. nogometne reprezentacije Robert Prosinečki u razgovoru za Dnevni avaz potvrdio je da su se slegli svi utisci nakon, kako kaže, svih onih turbulencija i događaja, od ostavke do ostanka na čelu našeg državnog tima.

“Kad imaš dva-tri dana za razmišljanje u miru, nakon puno razgovora i s predsjednikom Saveza (Elvedin Begić op. a.) i članovima Izvršnog odbora, moram konstatirati da smo svi zajedno povukli najbolji potez”, rekao je selektor Prosinečki, koji je već počeo razmišljati o oktobarskim utakmicama s Finskom i Grčkom.



Jeste li nakon odluke o ostanku na čelu Zmajeva razgovarali i s igračima?



“Da, s nekoliko njih… Sigurno ćemo ponovo razgovarati kada počnu predstojeće pripreme. Nakon svega ovoga što je bilo, sada je najvažnije da vratimo igru i atmosferu, kao na početku mog mandata, te da kroz baraž Lige nacija dođemo do cilja. No, nije sve izgubljeno ni kroz kvalifikacije”.



Najavili ste promjene. Možete li nam otkriti bar dio njih?



“Da se ne bismo puno lagali, jer svi mi ovdje volimo igrati neke „pokvarene lončiće“. BiH ima to što ima, mislim na igrački kadar. Ima tu sigurno još nekoliko igrača koji mogu biti u reprezentaciji i oni će biti tu. Kroz Ligu nacija, manje-više, igrali su svi ti igrači, a sada će sigurno biti još nekih, da li mlađih ili onih koji će u predstojećim mečevima pokazati ili potvrditi kvalitet. Ne bih još volio da razgovaramo konkretnije ili nabrajamo imena. BiH, ipak, nema milion kvalitetnih igrača pa da možemo birati ili raditi nešto drugo. Ovi što su dobri i za koje mislimo da mogu igrati za reprezentaciju, s njima ćemo nastaviti dalje, bez daljnjeg. A nekih promjena, i u igračkom kadru, bit će najviše”.



Jeste li gledali našu mladu reprezentaciju, koja je remizirala u Belgiji?



“Naravno, ja sam jedini selektor koji ima četiri mlada reprezentativca u igračkom kadru. Sa selektorom Vinkom Marinovićem stalno sam na vezi… Izborili su odličan rezultat (0:0, op. a.), tako da je to sigurno budućnost bh. nogometa, kao što su i Amer Gojak i ovi svi što su ranije bili u mladoj selekciji”.



Hoćete li vikend provesti u Zagrebu ili negdje na službenom putu?



“Vjerovatno na putu… Mislim da za mene ima dosta kvalitetnih utakmica, tako da ću sigurno pogledati nešto”.



Je li Vam teško palo pisanje medija da ste ostali selektor zbog ugovora, odnosno određenih klauzula, a ne isključivo sportskih razloga?



“Oni koji me znaju, dobro znaju da ja nemam tih ugovornih problema. Jednostavno, ostavku sam podnio iz moralnih razloga, a nakon maksimalne podrške Izvršnog odbora, promijenio sam odluku. A ugovor, klauzule… dobro znate da se ugovorna obaveza može promijeniti kako hoćeš. Naravno, prevagnuli su sportski razlozi. I dalje sam maksimalno motiviran da dokažemo sve ono što sam na početku pričao, a to je da je BiH mjesto na Euru 2020. Možda smo izgubili šansu u kvalifikacijama, ali imamo Ligu nacija, gdje u jednoj utakmici možemo pobijediti svakoga”.



