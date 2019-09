Fudbaleri Radnika slavili su rezultatom 1:0 protiv Zrinjskog u osmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Duel u Bijeljini može se nazvati jednim od derbija osmog kola, pošto su obje ekipe predstavljale našu zemlju u Evropi ove sezone.

Na kraju, radovali su se domaći, no krenimo redom. Po otvaranju Radnik je bio bolji na terenu, stvorio je dvije prilike, a najbolju preko Demira Pece koji nije bio precizan.

Kako se poluvrijeme bližilo, tako je i Zrinjski bio sve opasniji, no rezultat se nije promijenio.

U nastavku mnogo bolja igra domaćina. Iskusni Velibor Đurić imao je dvije fenomenalne šanse, da bi u 62. minuti pomenuti Peco pogodio za vodstvo domaćih.

Do kraja susreta zaprijetili su gosti u dva navrata, a najbliži poravnanju bio je Miljan Govedarica 15 minuta do kraja, no bez promjene rezultata.

Ostalo je 1:0, tako da je ekipa iz Bijeljine upisala velika tri boda u derbiju.

Radnik – Zrinjski 1:0 (Peco 62’)

Stadion: Gradski stadion Bijeljina. Sudija: Admir Šehović (Sarajevo). Gledalaca: 600. Žuti kartoni:

FK Radnik: Bilobrk, Radović, Simonović, Mekić, Vasić, Popara, Peco, Popara, Peco, Maksimović, Karić, Đurić, Šubert.

HŠK Zrinjski: Brkić, Gojković, Čurjurić, Čirjak, Kunić, Šovšić, Lendrić, Jakovljević, Rustemović, Mandić, Kadušić.

