Fortuna i Wolfsburg su večeras u Dizeldorfu odigrali prvi meč 4. kola njemačke Bundeslige, a u ovom okršaju nije bilo pobjednika.

Foto: Twitter

Završeno je 1:1, a utisak je da obje ekipe mogu biti zadovoljne ovim rezultatom.



Do gola je prva stigla Fortuna i to preko Giesselmanna, koji mrežu Vukova trese u 16. minuti, ali već u 29. minuti je 1:1.



Tada je rezultat na asistenciju Brekala poravnao Weghorst. Do kraja utakmice je opasniji bio gostujući tim, ali nije uspio doći do punog plijena.



Tako je na drugom mjestu preskočio Bayern, te sada ima osam bodova ali i utakmicu više… Bayern u ovom kolu očekuje derbi sa Leipzigom, koji se nalazi na vrhu tabele.



Fortuna ima četiri boda i nalazi se na 11. mjestu.





(SCsport)