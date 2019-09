Nakon druge faze odrađene na Vlašiću, igrači Futsal kluba Mostar SG Staklorada nastavili su pripreme za novu sezonu u kojoj će Bosnu i Hercegovinu predstaviti u Ligi prvaka, te nastojati osvojiti duplu krunu. Igrači su spremni, vlada dobro raspoloženje, a veliki je i optimizam.

Foto: Fena

- Veoma sam zadovoljan i urađenim i pojačanjima. Imali smo pripremni meč protiv Crvene zvezde, a sada nas očekuje još par prijateljskih susreta. Nadam se da ćemo se odlično pripremiti za početak sezone i Ligu prvaka. Dobili smo kvalitetnu grupu, ali imamo velike šanse da prođemo dalje i napravimo historijski uspjeh. Što se tiče domaćeg prvenstva, mislim da će ovo biti najzanimljivija liga. Salines je angažovao kvalitetna pojačanja. Nadam se da ćemo osvojiti titulu - rekao je kapiten Marijo Aladžić.



Velika su i očekivanja Bilala Jelića.



- Radimo naporno. Najvažnije je da nema povreda. Pripreme protiču u najboljem redu. Od Lige prvaka su očekivanja velika, ali znamo da neće biti lako. Trebamo biti ozbiljni i fokusirani i mislim da rezultat neće izostati. U prvenstvu je cilj dupla kruna - izjavio je Jelić.



Jovan Lazarević također vjeruje u duplu krunu i evropski iskorak.



- Boris Kajan (kondicioni trener) uradio je dobar posao. Kroz budući period ćemo biti još i spremniji. Ova faza obuhvata 40 dana rada, a mi smo tek na desetom. Do Lige prvaka ćemo biti svježi. Očekujem prolazak dalje. Ekonomac je ostao na mladim snagama i to će biti naš prolaz. Ići ćemo na drugo mjesto. Nije realno mjeriti se sa Sportingom koji je prošle sezone osvojio Ligu prvaka. Iskreno vjerujem da ćemo osvojiti drugo mjesto i proći u drugi krug - dodao je Lazarević.



Veliko pojačanje za Mostar SG Staklorad predstavlja srbijanski reprezentativac Nemanja Momčilović.



- Dobro sam primljen u gradu i na treninzima. Očekivanja su velika, to je odbrana titule i osvajanje Kupa, koji lani nismo uspjeli osvojiti, uz iskorak u Ligi prvaka. Neće biti nimalo lako, imamo Sporting, slovenački Debevec i Ekonomac koji se takoreći raspao, ali i sa njima će biti teško. Imam dosta utakmica u elitnoj rundi kojoj težimo i vjerujem da ću u dobroj mjeri pomoći ekipi - kazao je novajlija u dresu Mostaraca.



Druga faza Lige prvaka igrat će se sredinom oktobra u Sloveniji, izvijestili su iz Staklorada.



(FENA)