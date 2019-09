Odluku o podnošenju ostavke sam jučer donio i sutrašnji sastanak Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine neće ništa promijeniti, izjavio je, sada je izvjesno, bivši selektor fudbalske "A" reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki.

Foto: AA

Prosinečki se nakon slijetanja aviona s reprezentacijom BiH na aerodrom u Sarajevu obratio medijima, a tom prilikom je potvrdio svoju odluku da napušta klupu bh. selekcije.



"Ja sam svoju odluku donio i to sam jučer rekao. Kad sam dolazio imao sam velike ambicije. Moja neka viđenja su bila da ćemo s ovom reprezentacijom otići na Evropsko prvenstvo. Nisam ostvario to, odnosno nismo ostvarili, tako da je to jedan od razloga", rekao je Prosinečki.



Istakao je da naredne četiri utakmice za novog selektora neće predstavljati veliki pritisak i da će imati vremena da se pripremi do marta kada će na programu biti utakmice baraža za EURO 2020.



"Kad vidiš kako momci rade, nema problema. Sigurno da ćemo sve pogledati. Ima tu sigurno puno i mojih grešaka, a vjerovatno i svih nas koji smo radili. Još uvijek ne mogu vjerovati da je Armenija pobijedila BiH i da odigraš utakmicu, koja se u biti igra za kvalifikacije, bez dovoljno želje, ambicije. Kad se pogleda svi rezultati su išli na ruku. S jučerašnjom pobjedom bili bi jako blizu, imali bi velike šanse, a to nismo ostvarili", kazao je Prosinečki.



Prosinečki nije htio govoriti o reakcijama igrača na vijest da je podnio ostavku.



"Ja ima želim svu sreću. Vjerujem da ova reprezentacija može kroz baraž ići na Evropsko prvenstvo", poručio je Prosinečki.



Na kraju je istakao da je prema njegovom viđenju bilo nemoguće da reprezentacija BiH s ovakvim timom ne ode na Evropsko prvenstvo.



O ostavci Prosinečkog sutra će raspravljati Izvršni odbor N/FS BiH, a dosadašnji selektor bh. reprezentacije tvrdi da taj sastanak neće promijeniti ništa.



Prosinečki je ostavku podnio nakon jučerašnje utakmice šestog kola grupe "J" kvalifikacija za EURO 2020 u kojoj je BiH poražena u Jerevanu od Armenije, rezultatom 2:4.



Međutim, u armenskoj prijestolnici sinoć je imao duži sastanak s Elvedinom Begićem, predsjednikom N/FS BiH zbog čega se špekulisalo kako bi mogao povući odluku, odnosno da bi Izvršni odbor mogao odbiti njegovu ostavku.



Na dnevnom redu sutrašnje sjednice pored "slučaja Prosinečki" biće i analizirani uzroci loših igara i rezultata fudbalske "A" reprezentacije BiH u kvalifikacijama za EURO 2020.



Sjednica će biti održana s početkom u 15 sati u prostorijama Fudbalskog saveza BiH.



Armenija je jučerašnjom pobjedom prestigla BiH i zauzela treće mjesto na tabeli s devet bodova. BiH je ostala na sedam bodova, a od Finske i drugog mjesta koje vodi na Evropsko prvenstvo je trenutno dijeli pet bodova.





(AA)