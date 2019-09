Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Jerevanu od Armenije rezultatom 4:2, u okviru 5. kola grupe J kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Foto: Agencije

Već u 3. minuti naša selekcija je mogla do vodstva. Pjanić je sjajnom dubinskom loptom pronašao Džeku, ali kapiten Zmajeva je pogodio stativu u situaciji kada je bio sam pred golmanom Armenije.



Kazna je uslijedila momentalno, u narednom napadu domaćina. Nakon ubačaja sa desne strane Zukanović je slabo reagovao, a lopta je došla do Mkhitaryana koji je zaobišao Šehića i mirno loptu poslao u mrežu za 1:0.



Tri minute kasnije mogli smo do izjednačenja. Poslije izvanrednog ubačaja Pjanića nakon prekida, lopta je prošla kroz peterac Armenaca, ali Bičakčić je zakasnio na drugoj stativi. Ipak, prediod dobre igre krunisali smo golom u 13. minuti. Gojak se na lijevoj strani oslobodio čuvara i lijepo je ubacio, a Džeko ovoga puta na petercu nije pogriješio i pospremio je loptu u mrežu za 1:1.



Izabranici Roberta Prosinečkog i nakon toga su imali više od igre, a u 27. minuti nakon kontre Višća je blago šutirao i nije bilo opasnosti po gol Armenije. Na novo uzbuđenje čekalo se do finiša prvog dijela. Miralem Pjanić je izveo slobodan udarac sa 20 metara iskosa, ali lopta je pogodila vanjski dio mreže, iako je Airapetyan već bio savladan.



U 39. minuti izveli smo novi brz kontra napad, Džeko je uposlio Bešića koji je bio u jako dobroj poziciji, ali malo mu je ponestalo snage i njegov udarac zaustavio je Airapetyan.

Sadržajno prvo poluvrijeme zaključio je Džeko koji se našao u novoj stopostotnoj šansi u 42. minuti. Pjanić je ubacio iz kornera, ali lopta je otišla nekoliko centimetara pored gola nakon udarca glavom našeg kapitena.



Prvo poluvrijeme je bilo dobro i prema prikazanom zaslužili smo prednost, ali u drugi dio ušli smo veoma slabo. Armenija je izvršila jak pritisak u prvih desetak minuta nastavka i imali smo sreću da ne primimo gol.



U 50. minuti silovit udarac Barsegyana odbranio je Šehić uz dosta poteškoća, a već u narednoj minuti nakon izgubljene lopte na 30-ak metara Armenci su lijepo kombinovali i došli su u mat poziciju, ali Adamyan je iz čiste situacije šutirao pored gola.



Nakon toga prijetio je i Ghazaryan, da bi se i naša reprezentacije malo probudila. Prvu veliku šansu u drugom dijelu imao je Gojak u 63. minuti. Još jednom je sve lijepo uradio u kaznenom prostoru domaćina, šutirao je, ali raspoloženi Airapetyan je sjajno odbranio nogom.



Činilo se tada da dolazimo do igre, ali onda je uslijedio novi šok. U 66. minuti Armenci su izvanredno kombinovali na 20-ak metara, naša odbrana je spavala i nijemo je to posmatrala, a nakon što je lopta došla do Mkhitaryana, novi napadač Rome je silovitim udarcem sa desetak metara zakucao pod prečku za 2:1.



Zmajevi nisu klonuli duhom i vrlo brzo su uzvratili. U 70. minuti Kolašinac je prošao po lijevoj strani i oštro je ubacio na drugu stativu gdje se našao Gojak, kojem nije bilo teško da pogodi za 2:2. Dvije minute kasnije Džeko je srušen u kaznenom prostoru Armenije, ali francuski arbitar Benoit Bastien nije se oglasio. Šta više, našem kapitenu je pokazao javnu opomenu zbog navodnog simuliranja.



BiH je bacila sve karte u napad, a Armenija je iskoristila to da iz svog najjačeg oružja – kontra napada dođe do pobjede.



U 77. minuti Mkhitaryan je prošao po lijevoj strani i uposlio je desnog beka Hambardzumyana, koji je po treći put matirao Šehića za 3:2. Ponovo je kriminalno reagovala naša odbrana na čelu sa Kolašincem i Zukanovićem, a usamljeni defanzivac Armenije iz drugog plana je dotukao Zmajeve koji nakon ovoga poraza imaju samo teoretske šanse da se kroz kvalifikacije plasiraju na EP.



Na kraju smo mogli do izjednačnja u 88. minuti, ali udarac Zukanovića iz blizine zaustavio je Airapetyan. U sudijskoj nadoknadi šansu je imao i Gojak, ali je njegov udarac prohujao preko gola i ostalo je 3:2.



Konačnih 4:2 u 95. minuti postavio je autogolom Stjepan Lončar, koji je nespretno reagovao nakon jednog ubačaja.



(SCsport)