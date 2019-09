Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će danas u okviru šestog kola grupe “J” kvalifikacija za EURO 2020. na Republičkom stadionu u Yerevanu odmjeriti snage sa Armenijom.

Pobjedom nad Lihtenštajnom (5:0) reprezentacija BiH probila se na treće mjesto grupe J, a negativnu gol-razliku od minus dva gola pretvorila u pozitivnu od tri gola (10:7), te se tako vratila se u igru za plasman na EURO 2020. Armenija se nalazi na četvrtoj poziciji sa bodom manje.



Uoči nedjeljne iz bh. tabora su najavili da su došli po tri boda. Prema riječima selektora Roberta Prosinečkog svjesni su da su Armenci izuzetno neugodan rival, ali i da nemaju pravo na grešku do kraja kvalifikacija za EURO 2020.



“U prvom susretu smo pobijedili 2:1, ali i tad su nam Armenci stvarali probleme kroz polukontre i kontre. Oni to veoma dobro rade. Dobra su reprezentacija što su pokazali u utakmicama protiv Italije i Grčke. Gledali smo ih, a da li će biti kod njih nekih promjena to ćemo vidjeti sutra. Uglavnom pomak u njihovoj igri je evidentan. Mi nemamo više pravo na grešku. Neće biti lagana utakmica za nas, ali smo došli da pobijedimo kako bismo ostali u utrci za drugo mjesto“, istakao je Prosinečki.



On je pokušao objasniti i šta je uzrok lošijih igara bh. tima u drugom poluvremenu utakmica u aktuelnim kvalifikacijama.



“Kada bi se gledala tabela samo po prvom poluvremenu stanje bi bilo potpuno drugačije jer smo imali prednost protiv Grčke, a protiv Italije i Finske neriješeno. U prvom poluvremenu smo igrali najbolji nogomet, naročito protiv Grčke, a onda bi uslijedio pad. Ulazili bismo u ‘crnu rupu’ iz koje ne bismo izašli. Koji su razlozi? Ne bih rekao da su fizički, ali bilo je padova u koncentraciji. Nadam se da ćemo već sutra to ispraviti. Protiv Lihtenštajna smo dali četiri gola u drugom poluvremenu, možda ćemo tako nastaviti“, optimista je selektor “zmajeva“.



Edin Džeko je upoznat sa kvalitetnom reprezentacije Armenije, koju predvodi Henrikh Mkhitaryan, njegov novi saigrač u Romi.



“S obzirom na to da smo igrali malo kasnije, gledali smo prvo poluvrijeme utakmice u kojoj je Armenija stvorila mnogo problema Italiji. Bez tog crvenog kartona utakmica bi bila drugačija i teža za Italiju. Armenija je dobra ekipa koja može da ugrozi protivnika iz kontra napada. Tu nam mogu napraviti dosta problema. Kompaktna su, agresivna ekipa i neće nam biti lako, ali vjerujem da ćemo pobijediti“, rekao je kapiten bh. selekcije Džeko.



Današnji susret Armenija – BiH na rasporedu je u 15:00 sati po srednjoevropskom vremenu, a pravdu će dijeliti francuski arbitar Benoit Bastien.



U okviru kvalifikacija za EURO 2020. danas su na rasporedu i susreti Finska – Italija, te Grčka – Lihtenštajn.





(24sata.info)