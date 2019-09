Krilni napadač naše reprezentacije Haris Duljević (25) sutra će ponovo s dva Edina, Džekom i Višćom, biti naš najistureniji ili po gol protivnika, selekcije Armenije, najopasniji igrač.

Haris Duljević / 24sata.info

U prethodnoj utakmici protiv Lihtenštajna, podsjetimo, u igru je ušao s klupe u 56. minuti i, kako kaže selektor, unio preokret. Postigao je drugi od ukupno pet golova, ali i asistirao Ameru Gojaku za posljednji gol.



- Idemo dalje. Najbitnije je da smo mi pobijedili. Normalno, bio sam spreman, kada sam ušao u igru, da dam sve od sebe. Hvala Bogu pa je ispalo tako, da sam bio strijelac i asistent, ali meni je uvijek na prvom mjestu ekipa - rekao je Duljević.



U razgovoru za „Dnevni avaz“, Duljević ističe da "Zmajeve" čeka težak meč.



- Pred nama je sada teška utakmica, Armenci su namučili i Italijane, ali opet, sve je do nas. Ako dobro uđemo u utakmicu, neće biti problema u Jerevanu. Svi smo svjesni činjenice da više nemamo pravo ni na kakav kiks, tako da moramo dati maksimum za nova tri boda. To će nam omogućiti da mirnije dočekamo sljedeći mjesec, u kojem nam slijede odlučujuće utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo - rekao je Duljević.



On ističe da naši reprezentativci znaju sve vrline i mane sutrašnjeg protivnika.



- Gledali smo ih, analizirali. Armenci su tvrd protivnik, ali, ponavljam, sve je do nas. Nadam se da ćemo gostovanje u Jerevanu apsolvirati na željeni način. Vjerujem u to - naglašava ovaj ljevokrilni napadač.



(FENA)