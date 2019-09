Neymar je očajnički želio napustiti Paris Saint-Germain i ovoga ljeta vratiti se u Barcelonu, ali je poslije dugih i napornih pregovora ipak ostao u Parizu nakon kraja prijelaznog roka.

Bila je to možda najnapornija nogometna sapunica u historiji, proteklih mjeseci svaki smo dan čitali silne tekstove koji su iz minute u minutu pratili što se događa u toj priči, a puno se pisalo i o igračima koje je Barcelona uz dio u kešu navodno bila spremna pustiti u Pariz u zamjenu za Brazilca.



Ipak, predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu tvrdi drugačije. Rekao je da je tačno da su pregovori trajali, ali da nije tačno da je Barca davala igrače u zamjenu za Neymara.



“Barca je učinila sve moguće da dovede Neymara ovog ljeta. Svi smo radili na tome. Znali smo da je na prodaju, a Leonardo nam je otvorio vrata pregovora. Do dogovora nije došlo zbog zahtjeva koji nisu mogli biti ispunjeni“, rekao je Bartomeu te je nastavio:



“Pisalo se da nudimo određene igrače, ali to nije istina. Mi nismo nudili igrače, već je PSG tražio neke od njih. Pregovori su propali nakon što su se ljudi iz PSG-a pojavili s novim zahtjevima. Nismo ih prihvatili i odlučili smo da prekinemo pregovore. Ne želim govoriti o imenima, ali tražili su više igrača uz novac, a igrače su htjeli na posudbu uz mogućnost kupovine narednog ljeta.”



Bartomeu je rekao kako Neymar neće doći u Barcelonu u siječnju.



“Nije nam u planu za januaru. Neymar je tražio pregovore samo s nama. Ipak, on i klub su odlučili da će ostati u Parizu. Neymar će ove sezone igrati za PSG.”





