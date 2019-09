Devet utakmica 5. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo odigrano je večeras.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sve najave su govorile da bi se ljepotica večeri trebala dogoditi u Hamburgu. I zaista, uzbuđenja koja je ponudio duel Njemačke i Holandije na travnjaku Volksparkstadiona u potpunosti su opravdala očekivanja od ovog klasika.



Poveli su Nijemci već u devetoj minuti, nakon što je Gnabry natrčao na “odbijanac” i u devetoj minuti zatresao mrežu Cillesena. S vodstvom Elfa zaključeno je prvo poluvrijeme.



Drugi dio meča bio je itekako sadržajan. Holanđani su izjednačili zahvaljujući prvom golu De Jonga u dresu Oranja (59. minut), a zatim i poveli autogolom Jonathana Taha sedam minuta kasnije.



No, potom je Artur Dias dosudio diskutabilan jedanaesterac, nakon što je lopta u kaznenom prostoru pogodila De Ligta u ruku, koji je u pogodak pretvorio Toni Kroos.



Ipak, gosti iz Holandije se ne predaju. Nakon prelijepe akcije Donyell Malen poslao je loptu iza Manuela Nauera i u 79. minuti na semaforu je stajalo 2:3. Konačnih 2:4 poslije izvrsne kontre postavlja Wijnaldum.



Itekako značajna pobjeda za Oranje, kojom se vraćaju u trku za prve dvije pozicije grupe C.







Hrvatska je, pomalo i neočekivano, razbila Slovačku u gostima sa 4:0. Od prve minute naši susjedi su imali inicijativu, pogodili i dvije prečke, da bi na samom kraju prvog poluvremena Nikola Vlašić preciznim udarcem iskosa konačno probio odbrameni zid domaćina.



Perišić je zatim na startu drugog dijela udvostručio prednost izabranika Zlatka Dalića, a zatim Bruno Petković u 72. minuti povisio na 3:0. Dejan Lovren u 89. postavlja konačnih 0:4. Trijumf koji Hrvatima trenutno donosi drugo mjesto grupe E i isti broj bodova koji imaju lideri Mađari (devet).



Iznenađenje je priredila Slovenija. Posljednjih godina Zmajčeki nemaju toliko uspjeha u kvalifikacijama kao svojevremeno generacija Zlatka Zahoviča, stoga trijumf protiv snažne Poljske u Ljubljani predstavlja pomalo neočekivan rasplet.



Slovence u vodstvo dovodi u 35. minuti Struna, a na 2:0 povisio je Andraž Šporar. To se ispostavilo kao konačan rezultat, koji Sloveniju itekako vraća u utrku za plasman na EP.



Veliki korak prema Euru večeras su napravili Rusi. Škoti su na Hampden Parku poveli preko McGinna, ali pogotkom Dzyube i autogolom O'Donnella gosti dolaze do trijumfa od 1:2 i sada su drugi u grupi I sa pet bodova više od trećeplasiranog Kazahstana.





(SCsport)