Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je večeras na Bilinom polju u utakmici 5. kola kvalifikacija za EP savladala Lihtenštajn sa 5:0.

Foto: Fena / Avaz

Nisu baš briljirali Zmajevi u ovoj utakmici, iako je rezultat na kraju prilično ubjedljiv, a svoje šanse je imao i Lihtenštajn, koje, na svu sreću, nisu iskoristili. BiH je otpor gostiju slomila u finišu, kada je postigla čak četiri gola.



Na kraju je naša reprezentacija slavila “petardom”, a golove su postizali Goojak (2x), Duljević, Džeko i Višća.



Sve je počelo greškom Tonija Šunjića u 8. minuti, koji stvara odličnu priliku za Lihtenštajn, odnosno Dennisa Salanovića, kojeg sjajno zaustavlja Ibrahim Šehić.



Nakon toga Zmajevi prijete preko Edina Džeke, čiji udarac glavom nakon centaršuta s desne strane ide preko gola.



U sljedećem napadu nije bilo spasa za Lihtenštajn. Lijepo su kombinovali Zmajevi. Deni Milošević je dodao loptu Džeki, on je sjajno ostavio za Gojaka, koji sa 6-7 metara matira golmana gostiju za 1:0.



Miralem Pjanić je nakon toga prijetio dalekometnim pokušajem u 18. minuti, a u 24. Višća sjajno šutira, Buchel odbija loptu do Džeke, koji pogađa prečku gola Lihtenštajna…



Strijelac prvog gola za Zmajeve Gojak, imao je novu priliku u 27. minuti. Tada je pokušao atraktivno petom prebaciti Buchela, koji je sjajno reagovao i zaustavio taj šut.



Do kraja poluvremena je naša selekcija imala inicijativu, dominirala, ali vrijedi samo izdvojiti šut Miralema Pjanića iz slobodnjaka, koji je zaustavio Buchel.



S druge strane je Lihtenštajn imao jako dobru priliku preko Haslera, koji je šutirao malo pokraj gola Šehića. Na odmor se otišlo s minimalnom prednošću za Zmajeve…



Treba napomenuti da je sredinom poluvremena igru napustio povrijeđeni Šunjić, a zamijenio ga je debitant u dresu Zmajeva Marko Mihojević.



Bolje su otvorili momci Roberta Prosinečkog i drugo poluvrijeme, ali nekako do pravih prilika nisu tako lako dolazili.



Prijetili su Pjanić i Gojak, ali je i Lihtenštajn na drugoj strani imao dobru priliku. Nakon centaršuta s desne strane dobro je reagovao povučeni Rade Krunić…



Dugo smo morali čekati na narednu priliku za Zmajeve, a imao ju je Krunić, koji je u 72. minuti šutirao snažno s ivice kaznenog prostora, ali lopta je išla pravo u Buchela.



Mnogo je prostora BiH ostavljala Lihtenštajnu za napade po lijevoj strani. Jedan opasan su gosti tako imali u 78. minuti, ali, na svu sreću, na kraju je Hasler očajno zahvatio loptu.



Kada se činilo da je naš tim u krizi, došao je taj drugi gol i veliko olakšanje svih na Bilinom polju.



Haris Duljević je šutirao iskosa s lijeve strane, lopta je zakačila dva igrača na putu ka golu i završila u mreži za 2:0.



U samom finišu Zmajevi dolaze do još tri pogotka. Prvo je Džeko pogodio nakon sjajnog centaršuta Pjanića iz kornera, da bi nakon toga mrežu gostiju tresao i Višća.



Na kraju u 90. minuti konačnih 5:0 postavlja Gojak, svojim drugim golom na meču.



(SCsport)