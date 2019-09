U Juventusu slijede napeti dani zbog popisa prijavljenih igrača za Ligu prvaka. Otpali su Giorgio Chiellini, Emre Can i Mario Mandžukić.

Foto: 24sata.info

Chiellinija neće biti zbog teške ozljede (nema ga do ožujka), Mandžukića jer je treća opcija u napadu, a izostavljanje njemačkog reprezentativca Emre Cana iznenadilo je sve.



Razlozi se ne znaju. Ne zna ih ni 25-godišnji veznjak koji je u ljeto 2018. stigao po isteku ugovora iz Liverpoola kao veliko pojačanje.



“U velikom sam šoku. Naš je razgovor trajao minutu i nisu mi dali nikakav razlog. Ljutit sam i uzrujan“, rekao je Can za Bild pa nastavio:



“Izvući ću svoje zaključke i razgovarati s klubom nakon što se vratim nakon reprezentativnih obveza. Klub mi je rekao i obećao još nešto prošle sedmice, a to je da ću igrati u Ligi prvaka. PSG je došao po mene, ali ja sam odlučio ostati u Juventusu. Uvjet je bio da igram u Ligi prvaka. Prekršili su to“, završio je Can.



Smatralo se da će Can biti u prednosti nad sunarodnjakom Samijem Khedirom te da bi umjesto njega trebao biti na popisu za Ligu prvaka, no Khedira je oduševio trenera Maurizija Sarrija na pripremama i opet je prvotimac Juventusa.





(SCsport)