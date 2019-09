Fudbalske reprezentacije Crne Gore i Mađarske odigraće sutra u Podgorici prijateljski susret koji će biti debi novog selektora Crne Gore Faruka Hadžibegića na klupi „sokolova“.

Foto: AA

Hadžibegić je danas kazao da mu je cilj da reprezentacija Crne Gore napravi iskorak i krene u ostvarivanje boljih rezultata, javlja Anadolu Agency (AA).



Novi crnogorski selektor, bh.stručnjak Faruk Hadžibegić vjeruje u pobjedu u sutrašnjem prijateljskom meču protiv Mađarske, na kojem će započeti svoju misiju na klupi crnogorske fudbalske reprezentacije.



Ovaj duel poslužiće “hrabrim sokolima” kao generalna proba za mnogo bitniji susret sa Češkom, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine, koji je na programu 10. septembra.



Na konferenciji pred sjutrašnji meč, Hadžibegić je govorio o kultu reprezentacije i želji da se napreduje u svim segmentima.



"Igrači su svjesni u kakvoj je situaciji reprezentacija, te da postoji ogromna želja da se to promijeni. Znam da žele da se dokažu, želja je čak i prevelika, takva je situacija bila juče na treningu. Moramo i to da kanališemo, da budemo mirni, da ne stvaramo još veći pritisak. Nije poenta u tome da se dokažu novom selektoru. Mi moramo da držimo kult reprezentacije i da o tome ne diskutujemo. Kad postignemo kult, a ima prostora da se podigne, napravićemo iskorak. Imamo igrače, ali treba da ih sklopimo u okviru projekta“, kazao je Hadžibegić.



Sjutrašnji protivnik, selekcija Mađarske, rival je protiv koga Crnu Goru vežu lijepe uspomene. Upravo protiv ove ekipe Crna Gora je odigrala prvi zvaničan meč nakon obnove nezavisnosti, 2006. godine i slavila 2:1. Hadžibegić najavljuje jak sastav i igru na pobjedu.



"Igramo kod kuće, poštovanje rivalu, ali igraćemo sa svim mogućnostima. I vjerujem da možemo da pobijedimo. Ali, uvijek i protiv svakoga moramo da igramo 100 posto. Ubijeđen sam u to da svaki igrač za nacionalni tim igra maksimalno, bez kalkulacija, ali ima prostora da se i to nadogradi“, rekao je Hadžibegić.



Kapiten reprezentacije Stefan Savić neće sjutra igrati zbog povrede, dok su pod znakom pitanja Bakić i Vešović.



"Ljekarski tim se bavi stanjem Savića, da ga pripremi za Češku. Drago mi je što je tu, i kao igrač i kao ličnost. Ja bih najviše volio da imam 11 Savića, ali ne mogu svi da igraju u Barseloni, Atletiku“, istakao je bh. stručnjak.



Susret Crne Gore i Mađarske na stadionu pod Goricom igra se sutra od 20.45 sati.





