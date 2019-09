Fudbaleri Lazija i Rome su večeras na Olimpicu podijelili bodove u velikom rimskom Derbiju della Capitale, odigravši 1:1.

Foto: Agencije

Na ovoj utakmici su oba tima mnogo puta pogađala okvir gola, koji se tresao čak šest puta. Za domaće su to činili Correa (2x), Lucas i Immobile, dok je kod Rome stativu dva puta pogađao Zaniolo.



Vučica je nakon boljeg otvaranja susreta došla do vodstva u 17. minuti.



Tada je Edin Džeko izborio penal jer je nakon njegovog ubacivanja lopta u ruku pogodila defanzivca domaćih, a siguran je s bijele tačke bio Kolarov.



Ipak, Lazio u nastavku dolazi do poravnanja preko Luisa Alberta, koji je mrežu Pau Lopeza tresao u 59. minuti na asistenciju Immobilea.



(SCsport)