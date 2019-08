Trener španskog nogometnog prvaka Barcelone Ernesto Valverde izjavio je kako će hrvatski reprezentativni veznjak Ivan Rakitić ostati u klubu iako ga je u prva dva kola nove sezone izostavio iz udarne postave.

Ernesto Valverde / 24sata.info

"On je veliki igrač i ništa me ne navodi na pomisao da neće ostati ovdje. Sezona je jako duga te će biti mjesta za sve igrače", izjavio je Valverde na konferenciji za medije u Barceloni, prenosi Hina.



Katalonski klub u subotu igra protiv Osasune u trećem prvenstvenom kolu. Valverde je Rakitića protiv Athletic Bilbaa uveo na početku drugog poluvremena, a protiv Betisa ga je ostavio na klupi.



Prvi put od ljeta 2017. godine, kada je Valverde došao u Barcelonu, Rakitić nije bio igrač udarne postave u španskom prvenstvu. Posljednjih dana su stoga mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku iz kluba premda ima ugovor do ljeta 2021.



Ljetni prijelazni rok završava 2. septembra.





(FENA)