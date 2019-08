Kompletirana su tri revanš meča play-offa Lige prvaka nakon čega smo saznali učesnike grupne faze, a to su zagrebački Dinamo, Crvena zvezda i Olympiakos.

Foto: Agencije

U našem regionu večeras će biti mnogo slavlja pošto su i Dinamo i Crvena zvezda izborili plasman u grupnu fazu Lige prvaka što, po automatizmu, donosi skoro 25 miliona eura zarade.



Nakon pobjede rezultatom 2:0 na svom Maksimiru, Dinamo je remizirao u Norveškoj (1:1) i tako prošao u grupnu fazu Lige prvaka.



Nije dobro počelo za Modre pošto je Rosenborg stvorio dvije odlične prilike na startu, a onda u 11. minuti došao do vodstva preko Babajidea Akintole koji je pogodio nakon odbice u šesnaestercu Dinama.



I nakon toga Rosenborg je nastavio dominirati, a stativa je u finišu prvog dijela bila saveznik gostiju iz Hrvatske.



U nastavku smo čekali na odgovor Dinama i dočekali ga na najljepši mogući način. Bosanskohercegovački reprezentativac Amer Gojak, koji je naknadno ušao u igru, u 71. minuti postigao je spektakularan gol koji je Zagrepčane odveo u grupnu fazu. Drugi bh. fudbaler, Izet Hajrović, odigrao je do 66. minute kada ga je zamijenio upravo Gojak.



Crvena zvezda je na svom stadionu Rajko Mitić remizirala rezultatom 1:1 protiv Young Boysa i tako ukupnim rezultatom 3:3 (više golova u gostima) prošla u grupnu fazu Lige prvaka drugu godinu zaredom.



Nije Zvezda dominirala na terenu, domaći trener se odlučio za nešto zatvoreniju varijantu nakon pozitivnog rezultata iz Berna i to se ispostavilo kao pametan potez.



Prvu pravu priliku Beograđani su iskoristili, Milan Rodić je ubacio sa lijeve strane, a glavom je pogodio Aleksa Vukanović za ‘zemljotres’ na Marakani.



Ipak, nije moglo proći bez drame. Osam minuta prije kraja regularnog dijela utakmice El Fardou Ben je nespretno reagovao i postigao autogol. Nakon toga uslijedila je prava ofanziva gostiju koji ipak nisu uspjeli doći do trijumfa za grupnu fazu.



Susret koji je privlačio najmanje pažnje između Krasnodara i Olympiakosa (Grci slavili rezultatom 4:0 u prvom meču) okončan je novom pobjedom tima iz Pireja.



Danas je završeno rezultatom 2:1 za goste, a do pobjede su došli nakon preokreta pošto su Rusi imali vodsvo već od 10. minute.



Liga prvaka, play-off:



Rosenborg – Dinamo Zagreb 1:1 (prvi meč 0:2)

Crvena zvezda – Young Boys 1:1 (prvi meč 2:2)

Krasnodar – Olympiakos 1:2 (prvi meč 0:4)



(SCsport)