Bivši fudbaler i sportski direktor Real Madrida Predrag Mijatović rekao je da je nije zadovoljan kako "kraljevski klub" izgleda u novoj sezoni.

Predrag Mijatović / 24sata.info

"Ako ostane ovaj trenutni tim, on može da se takmiči, ali ne možemo da budemo optimistični i da mislimo da je to najbolja ekipa koja će osvojiti mnogo trofeja. Takmičićemo se, ali ima mnogo boljih timova", rekao je Mijatović, a prenosi španski radio Cadena SER.



Mijatović, koji je postigao gol u finalu Lige prvaka 1998. godine za trijumf nad Juventusom (1:0), smatra da je sredina terena problematična u timu Zinedinea Zidanea.



"Hajde da vidimo da li će dovesti nekog igrača do kraja prelaznog roka, ali nisam baš optimističan. Na sredini terena postoje slabosti i tu nema mnogo alternativa. Novi vezni igrač bi dobro došao ekipi", rekao je on.



Real je ovog ljeta potrošio 300 miliona za nova pojačanja, a klub su stigli Mendy, Militao, Luka Jović i Eden Hazard, a Mijatović je istakao da bi volio da kada bi Brazilac Neymar došao na "Santiago Bernabeu".



"Ako Neymar dođe, sigurno da bi mnoge stvari bil interesantnije. volio bih da ga vidim u Realu", zaključio je Mijatović.



Real je počeo sezonu u Primeri sa pobjedom nad Celtom (3:1) i remijem sa Valladolidom (1:1).





(24sata.info)