Fudbaeri Barcelone u golijadi slavili su rezultatom 5:2 protiv Betisa u posljednjem današnjem meču drugog kola španske Primere.

Foto: 24sata.info

Nije dobro počelo za Katalonce, gosti su golom Nabila Fekira vodili od 15. minute. No, Barcelona je uspjela poravnati do odlaska na odmor.



Igrao se 41. minut kada je Antoine Griezmann pogodio za poravnanje i to je bio konačan rezultat prvog dijela.



Raspoloženi Griezmann je baš zablistao u 50. minuti i postigao sjajan gol za vodstvo Barce, a onda se u nastavku ‘raspala’ odbrana Betisa.



Redom su pogađali Carles Perez, Jordi Alba i Arturo Vidal za vodstvo od 5:1, dok je utješni pogodak, ponovo majstorija, bilo djelo Lorena deset minuta prije kraja.





(SCsport)