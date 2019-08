Fudbaleri Real Madrida razočarali su svoje navijače remijem protiv Valladolida rezultatom 1:1.

Foto: Agencije

Nakon sigurne pobjede protiv Celte na gostovanju, Real je očekivao lagana tri boda protiv Valladolida, ali to nije bilo baš tako na terenu.



Gosti su dugo odolijevali na Bernabeuu, a u prvom poluvremenu, osim kontrole lopte, Real Madrid se nije imao čime pohvaliti.



Ipak, igrao se 82. minut kada Karim Benzema postiže gol za vodstvo Madriđana. Činilo se da će Kraljevski klub doći do minimalne, ali vrijedne pobjede, no Sergio Guardiola je šokirao domaće pogotkom dvije minute prije kraja.



(SCsport)