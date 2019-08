Chelsea je došao do svoje prve ovosezonske pobjede u Premiershipu. Londonski Plavci tri boda osvojili su na gostovanju kod Norwicha.

Foto: Twitter

Meč na Carrow Roadu je ponudio ono što fudbalski fanovi najviše vole – golove.



Blistao je talentovani Tammy Abraham, koji je i odlučio pitanje pobjednika. Upravo je tamnoputi napadač već u trećoj minuti načeo mrežu Norwicha, ali samo tri minute kasnije, na asistenciju Teemua Pukkija, izjednačio je Todd Cantwell.



Zatim je na scenu stupio još jedan Chelseajev wonderkid – Mason Mount je pogodio za novo vodstvo gostiju u 17. minuti. No, neuništivi Pukki je zatim postavio 2:2 nakon sjajne kontre, a tim je rezultatom zaključeno prvo poluvrijeme.



Dobro se Norwich držao i u drugom poluvremenu, ali Tammy Abraham je svojim drugim današnjim golom (68. minut), koji dijelom ide i na dušu vratara Tima Krula, postavio konačnih 2:3.



Povremeni reprezentativac BiH Mario Vrančić ušao je u igri u 81. minuti umjesto Trybulla, ali ni on nije uspio spriječiti scenario u kojem je Frank Lampard došao do svoje prve pobjede na klupi Chelseaja u zvaničnim mečevima.





(SCsport)