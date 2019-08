Zoran Kvržić je definitivno otpao za utakmice reprezentacije BiH protiv Lihtenštajna i Armenije, 5. i 8. septembra.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Podsjećamo, početkom ove sedmice nogometaš Rijeke se našao na spisku selektora Roberta Prosinečki. Tako se trebao praktično vratiti u bh. nacionalni tim, za koji je nastupao u intervalu od 2011. do 2014. godine.



No, to se ipak neće dogoditi, s obzirom da je 31-godišnji bek zadobio tešku povredu u susretu protiv belgijskog Genta prije nekoliko dana. Obistinile su se crne prognoze, ruptura mišića je takva da Kvržić neće moći igrati za BiH početkom narednog mjeseca.



Ovu informaciju potvrdio nam je i selektor Prosinečki:



“Da, javljeno mi je, definitivno ne možemo računati na Kvržića. Nažalost, povreda je zaista teška i žao mi je što ga neću imati na raspolaganju. Ako se sjećaš, zvao sam ga i kada smo išli na turneju po SAD, ali tada također nije mogao doći. Imam dobro mišljenju o njemu, odigrao je odličnu prošlu polusezonu za Rijeku, igrao je i sad dobro na početku ove sezone. Baš mi je žao, ali šta ćemo”, kaže Prosinečki u izjavi za SCsport.



Ističe kako još nije razmišljao o pozivanju nekog drugog igrača umjesto Kvržića.



“Razmislit ćemo svakako, moramo vidjeti ko na još nam može dati doprinos na poziciji desnog beka, gdje sam namjeravao koristiti Kvržića. Tu baš i nemamo puno kvalitetnih rješenja, možda na kraju nikoga naknadno i ne pozovemo. Upravo zbog ovih stvari sam i objavio nešto malo duži spisak”, zaključuje Prosinečki.





