Nakon domaće pobjede nad Širokim Brijegom (1:0), prve u povratničkoj sezoni u Premijer ligi BiH, nogometaši Veleža u dobroj atmosferi putuju na gostovanje u Sarajevo gdje ih u subotu očekuje aktualni prvak.

Foto: Fena

- Očekujem sutra divan ambijent na Koševu i veliki broj gledatelja, kako ovdje iz Hercegovine tako i domaćih navijača. Što se tiče samog Sarajeva, radi se o veoma kvalitetnoj ekipi, aktualnom prvaku naše države i sigurno da je Sarajevo favorit, ne samo protiv Veleža već i protiv bilo koga drugoga. No, to ne znači da mi gore idemo s bijelom zastavom - kazao je na konferenciji za novinare trener Veleža Feđa Dudić.



Po njegovim riječima, žestok start sezone i igranje u Europi uz domaće prvenstvo ostavili su traga na nogometašima Sarajeva te će Velež pokušati to iskoristiti.



- Njima fali četiri-pet igrača koji bi sigurno bili u prvoj postavi i tu vidim našu šansu. Igrat ćemo otvoreno, tražit ćemo i pobjedu ako se za to ukaže prilika. Analizirali smo Sarajevo, znamo odakle nam najviše prijeti opasnost i probrat ćemo ih neutralizirati - poručio je Dudić.



I Velež ima dosta problema s ozljedama pa će susret sa Sarajevom propustiti Muharem Čivić, Haris Ovčina, Obren Cvijanović i Amar Alikadić.



Nakon lošeg otvaranja sezone i tri vezana poraza Velež je odigrao neodlučeno u Tuzli sa Slobodom (0:0) te na domaćem terenu pobijedio Široki Brijeg (1:0), pa je atmosfera u momčadi puno bolja.



- Nakon tri uvodna poraza i remija sa Slobodom dobro nam je došla pobjeda nad Širokim. Ekipa je sada dodatno motivirana, imamo četiri boda i sada mirne glave idemo u Sarajevo napraviti što bolji rezultat - kazao je Veležov napadač i strijelac pobjedničkog gola u utakmici sa Širokim Nusmir Fajić.



Utakmica Sarajeva - Veleža igra se u subotu od 18 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase". Prijenos će raditi Moja tv.



(FENA)