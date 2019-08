Zenički Čelik sutra u jednom od derbija 6. kolu BHT Premijer nogometne lige na svom Bilinom polju dočekuje Tuzla City, ekipu koja također bilježi dobar start ove sezone.

Foto: Fena

Zeničani ove sezone na svom terenu nisu postigli nijedan gol - upisali su remi protiv Sarajeva (0:0) i poraz od Željezničara (0:2), ali zbog dobrih gostujućih igara, s ukupno osam bodova, nalaze se na diobi 4. i 5. mjesta. Gosti su s 10 bodova na diobi 2. i 3. mjesta.



Sva tri dosadašnja međusobna duela ova dva tima završila su neriješeno i identičnim rezultatom - 1:1.



-Svi igrači su spremni za utakmicu, ali još ne znam da li će biti nekih promjena u timu. Danas imamo još jedan trening, a sutra ćemo izabrati najbolji sastav - kazao je na današnjoj pres-konferenciji trener Hasan Ozer.



On je istakao da su gosti jako kvalitetan tim, ali da vjeruje kako njegov tim može do ukupno treće, a prve ovosezonske domaće pobjede.



-Svi znamo da nam dolazi ekipa koja je jako dobro otvorila sezonu, koja ima kvalitetne igrače koji samo jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Zato ih moramo respektovati - upozorio je Vladimir Grahovac, koji je dodao da očekuje tešku utakmicu, ali da, uz amksimalan angažman i dobar pristup, prednost ipak daje svom timu.



-Nadam se da ćemo ostvariti i prvu pobjedu ove sezone na svom terenu - kaže Grahovac. On je podsjetio kako je zadovoljan svojim igrama te je napomenuo kako je njegova prirodna pozicija zadnji vezmi, ali da ove sezone, za potrebe ekipe, počinje na desnom krilu. Sve je, kazao je Grahovac, podređeno uspjehu tima pa i njegova uloga.



(FENA)