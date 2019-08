Jurgen Klopp je osvojio nagradu najprestižnijeg njemačkog sportskog lista "Bilda" za menadžera godine.

Zbog obaveza s Liverpoolom nije mogao prisustvovati svečanoj ceremoniji, ali je putem video linka odgovarao na pitanja, izjavivši da bi, uprkos dobrim rezultatima s Redsima, mogao i u penziju.



Klopp je imao odličnu godinu s Liverpoolom, osvojio je Ligu prvaka, u Premier ligi za bod ostao iza prvaka Cityja. Uprkos dobrim rezultatima sa engleskim klubom, njemački trener ne isključuje ništa pa ni odlazak u penziju.



"Nadam se da ćemo ovako nastaviti, ali ne znam šta se može dogoditi za dvije ili tri godine. Možda odem i u penziju. Ne mora značiti da će se to dogoditi, ali ako do toga dođe, ne bi bilo iznenađenje", kazao je.



Inače, Klopp ima ugovor s Liverpoolom do 2022. godine, a na pitanje šta bi prvo uradio kada bi mogao - vodio njemačku reprezentaciju, Bayern, doživotno Liverpool ili vratio se u Dortmund - Klopp nije odbacio nijednu opciju.



"Volio bih to, prvo reprezentacija, onda Bayern, zatim povratak u Borussiju pa doživotno u Liverpool. Nemam pojma, zaista ne znam sa sigurnošću", rekao je Nijemac.





