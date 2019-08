Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko otkrio je kako mu je Alessandro Florenzi ponudio kapitensku traku Rome u namjeri da ga uvjeri da ostane.

Edin Džeko / 24sata.info

Džekina odluka o produženju ugovora doživljena je kao iznenađenje s obzirom na to da je napadač bio na korak do prelaska u Inter.



"Sretan sam kad vidim kako su ostali sretni što sam ostao s mojim saigračima. Ne želim ih zvati samo tako. Oni su također moji prijatelji, braća. Uvijek su bili tu da vrše pritisak na mene, govoreći mi, 'ne ideš nigdje, ostani ovdje'", ispričao je 33-godišnjak za Roma TV, prenosi Klix.



Džeko je potom dodao kako ima prekrasan odnos sa svima.



"Pellegrini i Florenzi su mi govorili svaki dan 'ti ćeš ostati'. Florenzi mi je jednom rekao, 'ako potpišeš, dat ću ti kapitensku traku'. A onda, nakon što sam potpisao, došao je i rekao mi 'to je sad tvoje', ali ja sam mu odgovorio, 'ne, nije, ti si naš kapiten i ostat ćeš to'", prepričao je Džeko ovu zanimljivu anegdotu.





