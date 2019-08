Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić propustit će jednu utakmicu za Real Madrid, zbog izravnog crvenog kartona zarađenog prošlu subotu u prvenstvenom dvoboju sa Celtom Vigo, premda su u Madridu strahovali od strože kazne.

Foto: 24sata.info

-Luka Modrić suspendiran je jednom utakmicom, u skladu s člankom 123.1 disciplinskog pravilnika -izvijestio je u srijedu Španjolski nogometni savez.



Modrić uz to mora platiti novčanu kaznu od 600 eura, a Real Madrid od 350 eura.



Modrić će tako propustiti subotnju utakmicu na Santigao Bernabeu između Real Madrida i Valladolida u drugom kolu španjolskog prvenstva.



Vezni 33-godišnji nogometaš dobio je izravni crveni karton na otvaranju prvenstva kod Celte Vigo. U 56. minuti je uz aut liniju na sredini terena nagazio s leđa nogu Denisa Suareza. Sudac mu je nakon sugestije pomoćnika koji je pregledavao sporne situacije VAR tehnologijom automatski pokazao put u svlačionicu, premda se na snimci činilo da nije bilo namjere.



-Nova pravila su jasna. Bez obzira bilo namjere ili ne, gaženje Ahilove tetive kažnjava se direktnim crvenim kartonom - objasnio je bivši sudac Juan Andujar Oliver na španjolskoj javnoj televiziji TVE.



-Modrić je opravdano isključen, baš kao i Jorge Molina iz Getafea - dodao je.



Idući dan je i Getafeov kapetan Jorge Molina u sličnoj situaciji dobio izravni crveni karton na gostovanju kod Atletico Madrida, gdje je njegova momčad izgubila 1-0.



Ta dva crvena kartona izazvala su puno polemike i rasprava proteklih dana. Suci su, međutim, ovog ljeta dobili naputak da svaki start s leđa u razini Ahilove tetive ili iznad, bez obzira bilo namjere ili ne, bude sankcioniran isključenjem.



-Isključen sam zbog jednog slučajnog poteza... nikada u životu nisam namjerno tako ušao u nogu nekom kolegi igraču. Bilo je potpuno nenamjerno - poručio je Modrić preko Twittera odmah nakon utakmice u Vigu, gdje je Real Madrid slavio sa 3-1.



Španjolski mediji navodili su da bi mogao biti suspendiran s dvije do tri utakmice. Također su isticali da je ovo bio prvi izravni crveni karton za Modrića.



Real Madrid je bio uložio žalbu, no odbacio ju je Odbor za natjecanje Španjolskog nogometnog saveza.



-Možemo zaključiti da je potez isključenog igrača u skladu s odlukom suca utakmice. Bilo je utjecaja na Ahilovu tetivu protivnika - navedeno je u odluci Odbora.



Atleticov trener Diego Simeone upitan je u nedjelju na konferenciji za medije o tim isključenjima.



-Obavijestili su nas ranije da se neće vrednovati je li bilo namjere ili nije kada neki igrač s leđa nagazi suparnika. Nažalost, za igrače jako se teško zadržati u tim situacijama bez obzira što nema namjere da se ozlijedi igrača. No takvim gaženjem se može ozlijediti protivnika - rekao je.



-Dakle, gaženje od naprijed se kažnjava žutim, a s leđa crvenim kartonom - zaključio je Simeone.





(FENA)